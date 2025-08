Reggio Calabria, l’aiuola sul viale Aldo Moro è sempre più bella con le ultime novità | FOTO

StrettoWeb

Concluso l’abbellimento dell’aiuola sul viale Aldo Moro a Reggio Calabria con gli ultimi importanti dettagli. L’idea è nata grazie ad una cittadina, la quale, con tanta buona volontà, ha abbellito l’area verde, lato Nord, sfruttando le pietre, inserendo piante, facendo disegni. Finalmente l’aiuola è curata ed in ordine come dovrebbe essere tutto il verde della città dello Stretto.

Quanto fatto dalla cittadina reggina, in vari giorni di lavoro in maniera volontaria, è un modello di partecipazione attiva e di amore per la città che ha bisogno assoluto di gesti come questo per uscire dal torpore in cui purtroppo è entrata.