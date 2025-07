Reggio Calabria, cresce l’attesa per gli Stati Generali di Forza Italia: la città si tinge di azzurro con ministri e parlamentari

StrettoWeb

Mancano meno di 48 ore ormai all’evento di chiusura nazionale degli Stati Generali del Sud di Forza Italia, che si terrà questo weekend a Reggio Calabria, dall’1 al 3 agosto. La tappa calabrese della manifestazione “Le radici del Sud, la Forza dell’Italia”, che nei mesi scorsi ha attraversato tutte le regioni del Mezzogiorno, rappresenta il momento conclusivo del percorso azzurro e segna il punto di convergenza di tutto il mondo di Forza Italia, con la presenza della dirigenza nazionale e dei massimi esponenti provenienti da ogni parte del Paese. Un evento pubblico senza precedenti, aperto a tutti: nessun filtro, nessuna distanza. Forza Italia si tocca con mano.

Nella tre giorni del Kalura, insieme ad Antonio Tajani, interverranno tutti i ministri azzurri, i sottosegretari, i capigruppo di Camera e Senato, oltre 50 tra parlamentari e dirigenti nazionali, 4 eurodeputati, 5 presidenti di regione (Basilicata, Calabria, Molise, Piemonte, Sicilia). Parteciperanno anche figure di rilievo del mondo imprenditoriale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria. Un programma ricco di interventi d’eccezione, di testimonianze inedite, di confronti accesi su temi caldi. Da venerdì pomeriggio fino a domenica, oltre 100 relatori distribuiti in 13 panel dibatteranno davanti al pubblico su argomenti chiave di strettissima attualità.

Temi portanti degli S.G.S. saranno giovani, politica, sport, impresa, Europa, istruzione, pari opportunità, sanità, infrastrutture, trasporti, cultura, legalità, economia, welfare, fiscalità, previdenza, agricoltura, export, turismo, enti locali, giustizia. Un ampio spazio di confronto aperto a tutti, in cui i massimi esponenti del Parlamento e del Governo, insieme ad amministratori, cittadini, rappresentanti istituzionali e del mondo economico e professionale si ritroveranno per approfondire le grandi sfide che attendono il nostro Paese e che incideranno in maniera decisiva sul nostro futuro.