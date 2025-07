Presentati gli Stati Generali FI a Reggio Calabria: 13 panel, Ponte, grandi ospiti e argomenti caldissimi

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, lunedì 28 luglio, presso la sede del partito di Forza Italia a Roma, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione degli Stati Generali del Mezzogiorno di Forza Italia che si terranno a Reggio Calabria dall’1 al 3 agosto. La conferenza è stata presieduta dal segretario Nazionale di FI, il vicepremier Antonio Tajani e il reggino Francesco Cannizzaro, capogruppo alla Camera e responsabile nazionale del dipartimento Sud. Elencati i panel e le rispettive tematiche che verranno trattate: sanità, giustizia, trasporti, infrastrutture, affari esteri, economia, territorio e tanto altro.

“Le radici del Sud, la forza dell’Italia“, è il titolo scelto per il percorso itinerante di Forza Italia che ha l’obiettivo è quello di rafforzare la presenza del partito nei territori del Mezzogiorno. A Reggio Calabria la tappa finale del tour.

Tajani: “Mezzogiorno e Ponte sullo Stretto al centro dell’agenda di governo”

“In ogni regione del Sud abbiamo organizzato eventi per affrontare la questione Meridionale e i problemi che ci sono in questa parte d’Italia. Concluderemo con questa 3 giorni, affronteremo i temi che riguardano il Mezzogiorno e inizieremo a indicare i temi fondamentali della ripresa, a cominciare dalla Sanità alla quale dedicheremo il lavoro durante la stagione estiva per presentare il piano strategico nazionale.

Si parlerà di economia, tasse, sicurezza, lotta alla mafia con protagonista Rita dalla Chiesa, si parlerà di lavoro, Europa, infrastrutture, visto che siamo in una città dove partirà il Ponte sullo Stretto. Sarà un momento di grande confronto con il mondo produttivo, vogliamo ascoltare prima di scrivere e presentare le nostre proposte, con una particolare attenzione al Sud. Sarà occasione di dibattito, confronto, mobilitazione del nostro movimento politico.

A settembre presenteremo il Manifesto della Libertà, il manifesto di Forza Italia, partendo dai valori del 94 aggiornati al nuovo millennio. Chiarirà la scelta più orientata a politiche di libertà del nostro movimento politico. Ringrazio Cannizzaro per il lavoro che ha svolto per affrontare tutte le tematiche che riguardano il Mezzogiorno d’Italia e le isole“.

Cannizzaro: “il Sud ha un ruolo senza precedenti negli ultimi 20 anni”

“Ringrazio Tajani per l’input al dipartimento che guido. La questione meridionale è sempre più attuale. Ringrazio Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, grazie al loro supporto abbiamo messo su questa iniziativa divenuta di portata nazionale con oltre 50 ministri, il segretario Tajani e i quadri dirigenti. Siamo stati in tutte le Regioni del Sud insieme ai coordinatori nazionali. Quella di Reggio è la tappa conclusiva. L’obiettivo è di redigere un documento finale e proporlo all’intero governo per mettere al centro la questione Meridionale e il Sud che, grazie a questo governo, sta rialzando la testa con un ruolo senza precedenti negli ultimi 20 anni. Ricordiamo solo la fase di Silvio Berlusconi che attenzionò questa parte del Paese.

Gli indicatori e i dati danno ragione all’attività di questo governo. Noi come Forza Italia ce ne prendiamo la paternità, il Sud è molto attenzionato dal nostro partito. Sono contento del programma che abbiamo messo in atto per questa conclusione che si svolgerà in Calabria, all’1 al 3 agosto ci saranno 13 panel a Reggio Calabria con i nostri ministri, rappresentanti al governo, sindaci, consiglieri regionali e locali, associazioni di categoria, ordini professionali, università e sindacati che si confronteranno con i rappresentanti del governo.

I temi sono tantissimi: sanità, sapete che abbiamo presentato il piano sanitario di FI; giustizia, imprese, tasse, economia, turismo, export e made in Italy, trasporti e infrastrutture. Saremo nel punto in cui sarà realizzato, auspichiamo al più presto il Ponte sullo Stretto. Ma anche sport, università, formazione, legalità. Parleremo di Sud, delle attività messe in atto di Forza Italia al Sud, di enti locali, di agricoltura. Spazio alle donne con “Azzurro Donna” e ai giovani, con una sessione del Movimento Giovanile“.