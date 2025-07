Reggina, è ufficiale: il ritiro si svolgerà al Sant’Agata. Quando si parte

StrettoWeb

“Martedì 22 luglio avrà ufficialmente inizio la nuova stagione sportiva della Reggina 1914. La squadra si radunerà presso il Centro Sportivo Sant’Agata, sede del ritiro precampionato in vista della stagione 2025/26. Il raduno sarà preceduto dalle consuete visite mediche. Nei prossimi giorni verranno comunicati l’elenco dei convocati e il programma settimanale degli allenamenti”.

Com’era già noto, il ritiro della Reggina si svolgerà al Sant’Agata, all’interno del centro sportivo che dopo due anni non è ancora sotto la gestione della società di Ballarino, andata avanti finora a proroghe, in attesa di un bando infinito in cui ha partecipato in ATI con la Soseteg. Falcomatà, in un’intervista concessa a StrettoWeb ieri, a margine della seconda serata di Sky Calciomercato, ha affermato che non negherà a Ballarino le due strutture, Granillo e Sant’Agata appunto, affinché mettere in difficoltà l’imprenditore catanese, il quale ha per l’ennesima volta raccontato bugie alla città: ha detto che avrebbe venduto di fronte a una richiesta, ma ha risposto alla PEC di Bandecchi precisando che non ha mai manifestato l’intenzione di vendere.