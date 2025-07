Reggina, ecco il secondo acquisto: ufficiale la firma di Ferraro

StrettoWeb

In attesa che si dipani la matassa intorno al futuro societario, la Reggina ha ufficializzato il secondo acquisto del suo mercato estivo. Dopo l’arrivo di Correnti, il club amaranto ha annunciato la firma di Luca Ferraro, ex attaccante del Sambiase. Una carriera non certo altisonante tra Promozione ed Eccellenza, Gladiator, Angri, Rende Brusaporto e Sestese. L’esperienza sanmarinese con il Tre Fiori risulta fra le più ‘prestigiose’.

Buono il campionato della passata stagione al Sambiase: un exploit da 12 gol nella stagione sopra la media del club lametino. In entrambi i casi, la riconferma è tutta da decifrare. Un profilo che di certo non farà strappare i capelli ai tifosi e che sembra delineare, sempre più, la portata del mercato amaranto, tutt’altro che altisonante.

Il comunicato ufficiale della Reggina

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Luca Ferraro che si lega al club con un contratto annuale con opzione. Attaccante centrale classe 1997, nella stagione 2017/18 con il Sambiase ha realizzato 12 reti. Per due stagioni ha vestito la maglia della Morrone realizzando 21 gol nella prima annata e 15 reti in 23 presenze nella seconda.

Nel 2020/21 approda in Serie D dove milita con Gladiator, Angri e Rende. La sua carriera prosegue con esperienze in Italia e all’estero con il Tre Fiori, poi in Serie D con il Brusaporto e Sestese.

Dopo aver conquistato la promozione in Serie D con l’Oltrepò, nella scorsa stagione è tornato al Sambiase dove ha messo a segno 11 reti in 32 partite“.