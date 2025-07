Reggina, primo movimento in entrata: arriva Correnti

StrettoWeb

La Reggina oggi, giovedì 3 luglio, dopo due addii rumorosi e un malcontento generale della piazza, ma soprattutto con un organico fortemente ridotto, ha annunciato il primo movimento in entrata. Si tratta del classe 2001 Mario Riccardo Correnti, che si lega al club con un contratto annuale con opzione. Anche questo verrà celebrato come il novello Cristiano Ronaldo? O si pensa che un arrivo del genere, insieme a quello imminente di Ferraro – solo un anno in Serie D, tra l’altro al Sambiase, dopo anni di Promozione ed Eccellenza – possa far calmare l’umore di una piazza imbufalita? Una piazza che avrebbe voluto già diversi movimenti in entrata e anche di una certa caratura, e che invece è stata costretta a salutare due elementi dello zoccolo duro?

In merito alla carriera di Correnti, questa è piuttosto breve, essendo Correnti un classe 2001. Un anno in C, poi solo D, con l’importante exploit della scorsa stagione. Nato a Palermo il 24 febbraio 2001, Correnti è un centrocampista centrale. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo nella stagione 2019/20, indossa la maglia del Messina in Serie D collezionando 24 presenze. Nel campionato successivo si trasferisce al Savoia, sempre in Serie D (girone G), dove si conferma protagonista con 30 presenze.

La definitiva consacrazione arriva nella stagione 2021/22 con la maglia dell’Acireale: ben 39 presenze, 4 gol e 4 assist. Nella stagione 2022/23 approda alla Gelbison, con cui esordisce nel calcio professionistico, collezionando 25 presenze. Nella stagione 2023/24 torna in Sicilia, indossando la maglia della Sancataldese: 28 presenze, 4 reti e 1 assist. Dopo essersi trasferito al Nardò, vive una stagione da protagonista assoluto con 29 presenze, 9 gol e 8 assist confermando il suo spiccato senso del gol e la capacità di incidere in zona offensiva.