Reggina, Ripepi: “contento che ora i tifosi abbiano capito, ma perché Falcomatà non parla con Ballarino e dice agli ultras delle proposte?”

“Sono stato alla riunione degli ultrà a Piazza Orange e sono emerse alcune cose, molto importanti. Come avete visto, quando si parla, si discute, si dibatte, anche in maniera accesa, poi alla fine si arriva a una consapevolezza comune. Perché tutti i tifosi si sono resi conto, in maniera chiara, che questa società non è idonea a portare avanti la nostra squadra, non è in grado di fare nulla e non possiamo andare avanti così”. Così Massimo Ripepi in una nuova diretta social dopo la riunione degli ultrà.

“Gli ultrà hanno detto che si sono riuniti e il sindaco gli ha detto che ci sono due gruppi importanti che hanno contattato direttamente il sindaco per dirgli che sono interessati alla Reggina, mentre un altro gruppo sta trattando direttamente con la società. Addirittura una delle due società è anche proprietaria di una delle squadre che stanno facendo il Mondiale per Club. Sarà vero? Vedete che come si apre un varco le proposte ci sono, e questo ci tiene ostaggio. La cosa strana è: perché il sindaco fa dire agli ultras questa importantissima notizia e non parla con Ballarino? Si dovranno incontrare lunedì per parlare di questa cosa. Era il sindaco a dover dare la notizia, ma non riesce a prendere in mano il pallino perché si deve prima ravvedere. Ora vuole cercare di dare il pallino ai tifosi per dire: ‘cacciatelo voi’. Intanto la cosa bella è che oggi non ho trovato uno convinto di Ballarino. La notizia delle notizie è che le offerte ci sono, speriamo siano vere e non nascano per bloccare la furia dei tifosi” ha aggiunto.

Poi ha svelato: “dalle notizie che ho, non hanno ancora pagato una parte dello stadio. Lo dico a quelli dell’Ufficio Sport, non cambiate carte perché verrò domani. E mi dovrete dare le carte dei pagamenti dello stadio. Se questo non paga 27.000 euro di stadio e taglia gli stipendi, dove deve andare?”.