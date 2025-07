Reggina, il programma del ritiro fino al 31 luglio: ecco chi c’è dietro il test di “respiro internazionale”…

StrettoWeb

Oggi la Reggina ha cominciato ufficialmente il ritiro, radunandosi al centro sportivo Sant’Agata, luogo in cui svolgerà la preparazione pre-campionato. Il club, che ieri ha comunicato i convocati (nell’elenco figura anche Perri, che però ha firmato per il Gravina), oggi ha invece annunciato il programma fino al 31 luglio. Quasi sempre doppie sedute, mentre il 30 luglio alle ore 18 a Cucullaro ci sarà il test amichevole contro i maltesi del Victoria Hotspurs FC.

Il DG Praticò, nella conferenza di qualche giorno fa, aveva parlato di programma di amichevoli importante tra cui un test contro una squadra maltese, per dare “respiro internazionale”. Ebbene, l’avversario in questione fa parte dell’isola di Gozo, una piccolissima isola a un passo da Malta. Il suo stadio contiene poco più di 1.600 posti. Quest’anno, la squadra ha militato nella quarta e ultima serie maltese. Probabilmente, facendo un paragone con l’Italia, parliamo di un livello forse anche più basso della nostra Terza Categoria. Parlare di test importante e di “respiro internazionale” è decisamente troppo, ma ormai la piazza ha capito quella che è la strategia comunicativa della società, una società che qualche giorno fa ha parlato di “fatti” enfatizzando il settore giovanile, lo store e il marchio. E intanto la squadra è un cantiere aperto e giocherà per il terzo anno di fila in Serie D.

22 luglio

Ore 9:30: Raduno

Ore 18: Allenamento (porte aperte)

23 luglio

Ore 9:30: Allenamento

Ore 18: Allenamento

24 luglio

Ore 9:30: Allenamento

Ore 18: Allenamento

25 luglio

Ore 9:30: Allenamento

Ore 18: Allenamento

26 luglio

Ore 9:30: Allenamento

Ore 18: Allenamento

27 luglio

Ore 9:30: Amichevole a ranghi contrapposti (porte aperte)

Ore 18: OFF

28 luglio

Ore 9:30: Allenamento

Ore 18: Allenamento

29 luglio

Ore 9:30: Allenamento

Ore 18: Allenamento

30 luglio

Ore 9:30: OFF

Ore 18: Allenamento congiunto Victoria Hotspurs FC – Reggina* ore 17 (Polo Sportivo Cucullaro)

31 luglio

Ore 9:30: Allenamento

Ore 18: Allenamento

“Le sedute di allenamento si svolgeranno a porte chiuse, eccezion fatta per il pomeriggio del 22 luglio e delle amichevoli e/o allenamenti congiunti. *L’allenamento congiunto con la squadra Victoria Hotspurs FC, sarà trasmessa live sulla pagina facebook della squadra maltese. Si segnala che il programma potrà subire eventuali variazioni.”.