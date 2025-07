Reggina, domani comincia il ritiro: i convocati di Trocini

StrettoWeb

Domani, martedì 22 luglio, la Reggina comincia il ritiro precampionato, che si svolgerà al centro sportivo Sant’Agata. Il tecnico amaranto Bruno Trocini ha stilato la lista ufficiale dei calciatori convocati, in cui figurano tutti i nuovi arrivi. L’elenco, ovviamente, non è quello definitivo della rosa di quest’anno, in quanto dovrà essere rimpolpato dalla presenza di qualche giocatore esperto, perlomeno secondo quanto riferito nella conferenza stampa di qualche giorno fa.

Di seguito l’elenco dei convocati: