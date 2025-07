Reggina, è la giornata dei giovani: annunciato un 2005

StrettoWeb

Per la Reggina, oggi, è la giornata di annuncio dei giovani, almeno per il momento. Dopo Pellicanò, ufficiale anche l’arrivo di un classe 2005, il terzino Denis Fomete. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Denis Fomete, che si lega al club con un contratto biennale con opzione di rinnovo”, si legge.

“Terzino sinistro di spinta, classe 2005, dotato di grande corsa, forza in progressione e precisione nei cross, è cresciuto nel settore giovanile del Ravenna. Nella stagione 2023/24 ha vissuto la sua prima esperienza tra i “grandi” in prestito alla Portuense Etrusca. Nell’ultima annata si è messo in luce con la maglia del Modena in Primavera 2 A, collezionando 25 presenze, 2 gol e 4 assist. Prestazioni che gli sono valse anche la convocazione al Torneo delle Regioni, dove ha raggiunto la semifinale con la Rappresentativa dell’Emilia-Romagna, andando anche a segno”.