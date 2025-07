Reggina, ufficiale un altro giovane: arriva Antonino Pellicanò

StrettoWeb

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonino Pellicanò, che si lega al club con un contratto biennale con opzione di rinnovo. Classe 2006, Antonino Pellicanò è un attaccante centrale dal fisico imponente (185 cm), capace di unire forza fisica e tecnica. Punta moderna e completa, si distingue per la sua efficacia nel gioco aereo, l’intelligenza tattica e l’ottimo senso della posizione, caratteristiche che ne fanno un terminale offensivo affidabile e pericoloso”. Così il club amaranto comunica l’arrivo del giovane Pellicanò, già annunciato nel corso della conferenza stampa di qualche giorno fa.

“Nella Stagione 2020/21, 3 reti in appena 2 presenze con l’Under 15 della Fiorentina, prima dell’interruzione dei campionati per l’emergenza sanitaria. Stagione 2021/22, 16 gol in 20 presenze con l’Under 16 viola, confermandosi tra i migliori marcatori della categoria. Sempre con la Fiorentina, nella stagione 2022/23, 22 presenze e 4 reti con l’Under 17 A. Nel 2023/24 passa al Genoa, dove prosegue la sua crescita con l’Under 18, con cui vince il campionato da protagonista, realizzando 7 reti in 21 presenze. Nel 2024/25 conquista anche la prestigiosa Viareggio Cup con la formazione rossoblù, collezionando 5 presenze, fornendo un assist in semifinale”.