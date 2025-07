Reggina: “Brunetti è riapparso al fianco della sua creatura, assenti gli ultrà”

StrettoWeb

Tante occasioni ma una vittoria a fatica, solo nel finale, di misura, contro una squadra di quarta serie maltese. La dimostrazione, evidente, di come serva rafforzare il reparto offensivo. E’ quanto emerso dal primo test precampionato della Reggina, che oggi ha battuto il Victoria Hotspurs per 1-2 a Cucullaro, nell’amichevole che il DG ha definito di “respiro internazionale” (contro il dopolavoro, con tutto il rispetto per loro).

Lo sguardo attento dell’Associazione Leggende Amaranto ha fatto notare, sui social, il “ritorno” di Brunetti e l’assenza degli ultrà, che hanno già ampiamente fatto intendere, la scorsa settimana, quello che sarà il loro comportamento in questa stagione: “Amichevole Aspromontana dal sapore internazionale, e finalmente, dopo una lunga assenza, riappare Brunetti al fianco della sua amata creatura, mentre i suoi colleghi direttori e presidenti firmano autografi. Si registra, invece, l’assenza del tifo organizzato”, ha scritto sui social Leggende Amaranto, allegando alcune foto.