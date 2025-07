Reggina, vittoria di misura nel finale contro la squadra di quarta serie maltese

StrettoWeb

Primo test precampionato per la Reggina. Un’amichevole, definita dal DG Praticò di “respiro internazionale”, addirittura contro il… Victoria Hotspurs FC, squadra di quarta serie maltese dell’isola di Gozo. Praticamente, con tutto il rispetto, il “dopolavoro”. Giocatori che, probabilmente, si vedono la sera per allenarsi dopo il lavoro. Nulla da togliere agli avversari, nulla da togliere alla scelta della Reggina. Alla fine, infatti, si tratta di un test precampionato. L’errore è averlo definito test di “respiro internazionale” da chi, ormai da due anni, propone fumo negli occhi e propaganda (e di questo se ne sono accorti anche gli ultrà).

In ogni caso, tornando alla partita, Trocini ha mischiato un po’ le carte, alternando due diverse formazioni nei due tempi, facendo girare tutti. Nonostante diverse occasioni amaranto, specie nel primo tempo, da registrare tanta fatica, addirittura con il vantaggio maltese a inizio ripresa, a cui ha risposto Ragusa all’ora di gioco. A dispetto dell’amichevole, tanti scontri e un po’ di nervosismo nell’ultima fase di match. Finale in cui si registra la traversa di Di Grazia e la rete di Girasole all’84’, per l’1-2. Evidente, dalle tante occasioni sprecate, l’urgente necessità di rinforzi in attacco. A tal proposito Bonanno ha parlato di tre, quattro profili, di cui uno che potrebbe essere annunciato a breve. Uno, a nostro avviso, sarebbe quantitativamente poco. Ne servirebbero almeno due e anche di livello, un livello superiore a Ferraro. Se si vuole davvero puntare in alto…

Le formazioni

VICTORIA HOTSPURS FC: 1) Steve Sultana, 3) Ferdinando Apap, 4) Lawrence Grima, 7) Matthias Said, 10) Sean Attard, 20) Dylan Mercieca, 23) Christian Mercieca, 24) Gianluca Muscat, 27) Jose A. Bonilla, 30) Karl Micallef, 99) Kurt Borg. All. Oliver Spiteri. A disposizione: 33) Kyle Barbara (P), 5) Tomas Sciberras, 9) Yubieker O. Arenas, 14) Kurt Bajada, 17) Andrew Grima, 21) Emil Grozdanov, 22) Claude Buttigieg, 25) Ian Zar.

REGGINA 1° TEMPO (4-3-3): 1) Lagonigro; 29) Palumbo, 8) Blondett, 5) R. Girasole, 3) Distratto; 19) Zenuni, 7) Mungo, 17) Barillà; 20) Edera, 9) Ferraro, 44) Grillo. All. Trocini.

REGGINA 2° TEMPO (4-3-3): 12) Druetto; 21) Lanzillotta, 5) Adejo, 68) D. Girasole, 33) Fomete; 23) Correnti, 24) Laaribi, 71) Porcino; 11) Ragusa, 89) Pellicanò, 10) Di Grazia. All. Trocini.