Reggina, dopo Barranco va via un altro calciatore dello “zoccolo duro”: Renelus saluta

Anche lui faceva parte dello “zoccolo duro” della Reggina, cioè quel blocco di calciatori da cui la società avrebbe voluto ripartire. Ma anche lui, Bertony Renelus, così come Barranco, va via. Al momento, in una fase in cui la tifoseria si sarebbe aspettata ufficialità in entrata, o anche soltanto news rassicuranti in questo senso, le uniche certezze rappresentano i saluti dei due giocatori. Dopo il centravanti argentino, anche il veloce esterno ha infatti salutato città e tifoseria sui social. Ricordiamo che è suo l’ultimo gol in stagione, quello nella finale playoff contro la Scafatese che non è servita a nulla.

“Si chiude un capitolo… Oggi è arrivato il momento di voltare pagina e lasciare la Reggina. Questo club mi ha accolto con fiducia e mi ha permesso di crescere, in campo e come uomo. Indossare questa maglia è stato un onore che non dimenticherò mai. Grazie ai miei compagni, allo staff, alla dirigenza, e soprattutto a voi tifosi, per il vostro sostegno in ogni momento. Mi avete spinto, mi avete ispirato. Parto con gratitudine, con tanti ricordi nel cuore e con la voglia di affrontare una nuova sfida. La Reggina sarà sempre parte della mia storia. Con rispetto e affetto, Bertony Renelus” si legge.

Anziché rimpolparsi, l’organico della Reggina continua a ridursi. E, al netto delle voci insistenti su Ferraro (che ha salutato Sambiase e che non può essere considerato un top per la Serie D), e del rinnovo di Grillo (che doveva essere scontato), non ci sembra di scorgere novità interessanti sul fronte calciomercato.