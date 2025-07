Raduno “Serie A – Operazione Nostalgia” a Reggio Calabria, al Granillo un gradito ritorno: ci sarà German Denis

StrettoWeb

“Con la maglia dell’Atalanta e del Napoli ha lasciato il segno nel nostro massimo campionato. Un grande ritorno al Granillo visto che ha vestito anche la maglia della Reggina. Oggi siamo scatenati, ma d’altronde siamo entrati nel CLIMA RADUNO. Ufficiale: German Denis scenderà in campo al raduno di Operazione Nostalgia in Calabria. Sabato 6 settembre tutti al Granillo per un evento che rimarrà nella storia di questa regione”.

Giornata di annunci importanti per “Serie A – Operazione Nostalgia”, che ora concentrerà tutte le sue forze verso il raduno al Granillo di Reggio Calabria previsto per il prossimo 6 settembre. Dopo il video di Angelo Di Livio, ora un altro annuncio, un gradito ritorno: El Tanque German Denis tornerà sullo Stretto a distanza di qualche anno. Inutile aggiungere altro: grande protagonista della promozione in Serie B di qualche anno fa, è diventato idolo dei tifosi grazie alla sua grande carica, passione e adrenalina, oltre che ai suoi gol.