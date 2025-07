Serie A – Operazione Nostalgia a Reggio Calabria: al raduno del Granillo anche “soldatino” Di Livio

StrettoWeb

“Ma quale Baggio o Totti, c’è soldatino Di Livio. Ci vediamo il 6 settembre allo stadio Granillo di Reggio Calabria con Operazione Nostalgia. Un abbraccio”. Così Angelo Di Livio annuncia la sua presenza al raduno di Serie A Operazione Nostalgia previsto per il prossimo sabato 6 settembre a Reggio Calabria. Il suo annuncio arriva a qualche giorno dal secondo super colpo degli organizzatori: Roberto Baggio. Lui, così come Totti, sarà tra i grandi protagonisti del super evento atteso in città. Un evento che Reggio aspetta sin dal 2020, anno in cui si sarebbe dovuto disputare, poi però rinviato causa Covid.