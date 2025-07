Punta Pellaro tra degrado ed erosione costiera: lo sfogo di una cittadina contro il silenzio delle istituzioni

StrettoWeb

“Accolgo l’appello della scrittrice di Gallico la quale segnala lo stato di abbandono e di degrado delle spiagge e le faccio eco dalla parte opposta e precisamente Punta Pellaro. Qua oltre al degrado… da anni chiediamo un intervento risolutivo per l’erosione costiera. A nulla sono servite le lettere gli articoli a mezzo stampa e la richiesta di aiuti fatti direttamente ai politici. La situazione che avanza dal 2019 sembra non interessare alla politica e ai due sindaci di Comune e città metropolitana.. Ops scusate dimenticavo è lo stesso…”. E’ questa la segnalazione di una lettrice di StrettoWeb e cittadina di Reggio Calabria, residente a Punta Pellaro.

“Ciò che fa rabbia è la mancanza di risposte. Questo è un fatto. I cittadini chiedono soluzioni ma le risposte non arrivano. Ci domandiamo allora.. Ma le segnalazioni vengono cestinate da qualcuno? O semplicemente il sindaco e gli assessori non si interwssano al territorio impegnati a marcare il territorio per la prossima tornata elettorale alle porte? È proprio vero.. chi non ha santi in paradiso in questa città non trova soluzione ai problemi. Ma noi ci siamo rivolti ad un unico santo che ha assunto le sembianze di un volto senza faccia senza orecchie e senza dignità. Forse per questo la classifica dei sindaci lo relega alle posizioni piu basse… Una verità c’è”.