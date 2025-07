Degrado nella spiaggia di Gallico, la denuncia: “da Falcomatà solo promesse. Impossibile votare chi non rispetta i cittadini”

StrettoWeb

“Mi rivolgo a voi, ancora una volta, per segnalare la situazione vergognosa in cui versano le spiagge e le strade di Gallico Marina, a Reggio Calabria“. Una lettrice scrive a StrettoWeb per segnalare la condizione di sporcizia e degrado delle spiagge e delle strade di Gallico Marina. Una precedente segnalazione era già stata fatta al Sindaco Falcomatà che, a quanto scrive la cittadina, ha rassicurato a parole ma non ha fatto seguire niente di concreto.

“Dopo aver inviato settimane fa una lettera al Sindaco per denunciare le condizioni di degrado e abbandono, è seguito un riscontro istituzionale con rassicurazioni su interventi imminenti. Tuttavia, ad oggi, già arrivati al mese di luglio, la realtà è sotto gli occhi di tutti: la situazione è rimasta immutata. – spiega la donna – Si è visto solo il passaggio di una ruspa che ha pulito un piccolo tratto di spiaggia davanti a una pizzeria, ma tutto il resto del litorale e le strade circostanti sono rimaste nello stato di totale abbandono. Cumuli di rifiuti, sabbia sporca, degrado ovunque: questo è ciò che trovano residenti, turisti e villeggianti“.

“Nella mia precedente lettera al Sindaco avevo dichiarato che non mi sarei rassegnata di fronte a questo stato di cose, e infatti, coerentemente, mi trovo costretta a scrivere di nuovo, nella speranza che la voce dei cittadini possa trovare spazio e visibilità pubblica. – continua la nostra lettrice – Mi rivolgo a voi perché, purtroppo, nonostante le rassicurazioni ricevute, i fatti non sono seguiti alle parole e il rischio è che scrivere nuovamente alle istituzioni significhi continuare a non ottenere risultati concreti“.

Con il lento avvicinarsi delle elezioni e parecchie opere utili a imbonire la cittadinanza da parte dell’amministrazione, la lettrice mette in guardia: “è giusto che la cittadinanza venga informata pubblicamente di questa totale assenza di attenzione da parte delle istituzioni. E mi permetto di aggiungere, con amarezza, che quando arriverà il momento delle elezioni, sarà difficile per molti votare un’amministrazione che ha dimostrato così poca cura e rispetto per il territorio e per i suoi cittadini“.