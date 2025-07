“Se l’abbracci me la sposo”, emozionante proposta di matrimonio al concerto di Marco Mengoni a Messina

StrettoWeb

Si è concluso il tour estivo di Marco Mengoni: le due tappe allo Stadio “Franco Scoglio” di Messina hanno segnato la conclusione di “Marco negli stadi 2025” con un boom di fan. Tra mercoledì e giovedì l’impianto in riva allo Stretto ha ospitato 75 mila persone provenienti da tutto il Sud e non solo. Durante gli ultimi istanti del concerto di ieri sera, c’è stata un’emozionante proposta di matrimonio. “Se l’abbracci me la sposo”, questo il cartellone esposto da un ragazzo, che subito ha attirato l’attenzione di Mengoni, il quale è sceso tra il pubblico, ha abbracciato la ragazza ed è partita la dichiarazione davanti a tutti, con scroscianti applausi finali.

Chiusi gli eventi del 2025 al “Franco Scoglio” di Messina

Sono stati due giorni fantastici, in cui la città di Messina è stata letteralmente invasa da tantissime persone con un’organizzazione generale che è stata molto complessa. I grandi eventi al Franco Scoglio del 2025 si sono chiusi proprio ieri sera, in attesa di un 2026 che sarà molto scoppiettante con artisti di primissimo piano.