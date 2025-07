Messina: che spettacolo il secondo concerto di Marco Mengoni al “Franco Scoglio”, fan in visibilio | FOTO

StrettoWeb

Il secondo concerto di Marco Mengoni, dopo quello di ieri sera, allo stadio “Franco Scoglio”, sta entusiasmando Messina con un concerto straordinario e con una scenografia pazzesca. Il San Filippo è strapieno con 40 mila persone sugli spalti e sul prato. I fan sono in visibilio e stanno cantando tutti i grandi successi di Mengoni: Ti ho voluto bene veramente, Guerriero, Sai che, La valle dei Re, Black Hole Sun, Non me ne accorgo, Tutti hanno paura, No stress, Voglio, Muhammad Ali, Fuoco di paglia, Cambia un uomo, Luce, Proteggiti da me, In due minuti, Un’altra storia, Tonight, Hola, Due vite, L’essenziale, Mi fiderò, La Casa Azul, Onde, Un fiore contro il diluvio, Incenso, Mandare tutto all’aria, Pazza musica, Ma stasera, Pronto a correre.