Marco Mengoni incanta Messina, fan in delirio al “Franco Scoglio”

Marco Mengoni sta incantando Messina con un concerto mozzafiato. Il live del grande artista italiano fa tappa allo Stadio Franco Scoglio oggi e domani, giovedì 24 luglio. I fan sono in delirio e stanno cantando tutti i grandi successi di Mengoni: Ti ho voluto bene veramente, Guerriero, Sai che, La valle dei Re, Black Hole Sun, Non me ne accorgo, Tutti hanno paura, No stress, Voglio, Muhammad Ali, Fuoco di paglia, Cambia un uomo, Luce, Proteggiti da me, In due minuti, Un’altra storia, Tonight, Hola, Due vite, L’essenziale, Mi fiderò, La Casa Azul, Onde, Un fiore contro il diluvio, Incenso, Mandare tutto all’aria, Pazza musica, Ma stasera, Pronto a correre.

ATM ha attivato un piano straordinario per agevolare i collegamenti con l’impianto sportivo. Per consentire agli spettatori di raggiungere comodamente la zona dello Stadio, l’Azienda Trasporti ha predisposto infatti un servizio speciale, con autobus dedicati che dal viale della Liberta (di fronte agli sbarchi della Caronte&Tourist) raggiungeranno lo Stadio San Filippo.