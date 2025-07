Ponte sullo Stretto, Salvini tira dritto: “domani il Cda, prossima settimana riunione del Cipess”

StrettoWeb

“Domani ci sarà il consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, cui parteciperò personalmente. L’obiettivo è arrivare entro la prossima settimana al Cipess per l’approvazione del progetto definitivo, finanziato interamente con risorse italiane per un totale di 13,5 miliardi di euro”. E’ quanto ha detto il ministro delle Infrastrutture, vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Bardonecchia all’inaugurazione della seconda canna del traforo del Frejus.

“Dare il diritto alla mobilità a 5 milioni di siciliani mi sembra un atto doveroso”

“Già a settembre, infatti, dovrebbe partire la fase di precantierizzazione, preludio all’apertura vera e propria dei lavori. Un cronoprogramma serrato, che punta a trasformare il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria da progetto discusso a realtà concreta”, evidenzia Salvini. “Anche i No Ponte, come i No Tav e i No Mose, se ne faranno una ragione. Dare il diritto alla mobilità a 5 milioni di siciliani mi sembra un atto doveroso”, puntualizza Salvini.