Il Ponte sullo Stretto, i collegamenti ferroviari e le nuove tavole di RFI: cosa prevede il progetto definitivo

Oggi a Messina si è tenuta una nuova seduta della Commissione Ponte sullo Stretto. Argomento all’ordine del giorno “Stazione di Messina Ponte: illustrazione, con video, del progetto 2011 e della possibile nuova collocazione scelta da RFI”. Protagonista l’Ingegnere Giuseppe Palamara, che ha illustrato a grandi linee alcuni dettagli delle tavole inerenti le “opere ferroviarie connesse col Ponte sullo Stretto di Messina”, pubblicate lo scorso 24 luglio. “Il 24 luglio RFI e ItalFerr hanno pubblicato sul sito del MITE le 324 tavole che stavamo aspettando, ovvero le tavole che riguardano le opere ferroviarie, per ora solo sul lato siciliano. Si tratta di quelle che la società parastatale è tenuta a eseguire laddove finiscono le competenze di Stretto di Messina. Per noi messinesi questo è importante perché all’uscita della galleria Santa Cecilia inizia un mondo, quello che io ho ribattezzato lo snodo Contesse” ha illustrato Palamara.

Il titolo della presentazione di Palamara è “I collegamenti ferroviari del Ponte, le stazioni ferroviarie e le nuove tavole di RFI. Cosa prevede il progetto definitivo e possibili scelte di RFI”. Diverse le slides illustrate e presentate ai presenti, consiglieri comunali. “La prima tavola mostra le tre stazioni: Papardo, Annunziata ed Europa. Le competenze di RFI prevedono la modifica della linea storica e dell’impianto esistente di Contesse. Tra gli interventi previsti c’è inoltre la demolizione del fascio di binari lato mare di Messina Centrale. Gli scenari funzionali sono due, complementari e non alternativi, e riguardano il problema dei treni – risolto – provenienti da Palermo (galleria dei Peloritani)” rivela Palamara.

RFI distingue tra fabbricati residenziali e produttivi. Nella tavola 22 si parla della incoerenza morfologica e della incoerenza funzionale. Si parla di demolizioni.

Le stazioni

Come sono e come saranno le stazioni? La dimostrazione in nuove slide.

In un’animazione planimetrica, l’Ingegnere mostra il tratto dall’alto da Villa San Giovanni a Messina Centrale, con il Freccia Rossa percorribile in 9 minuti.