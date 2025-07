Ponte sullo Stretto, momento decisivo. Ciucci: “ultimo miglio verso il CIPESS difficile”

StrettoWeb

Siamo in una fase decisiva e complessa per quanto riguarda l’iter che porterà alla costruzione del Ponte sullo Stretto. A definire i prossimi passaggi è l’ad della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. “L’ultimo miglio verso il CIPESS è particolarmente complesso sia per la mole dei documenti da presentare, sulla quale abbiamo posto il massimo dell’attenzione, che per il coinvolgimento attivo di molti soggetti, come è stato con il recente Accordo di Programma sottoscritto da sette firmatari”, ha sottolineato Ciucci sulle pagine del “Quotidiano di Sicilia”.

“La documentazione inviata dalla SdM al Ministero riguarda il progetto definitivo aggiornato con la Relazione del Progettista; i risultati della conferenza di servizi; le conclusioni positive della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA VAS del MASE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Incidenza Ambientale (VINCA)”, aggiunge ancora Ciucci.

Piano finanziario

“Nella documentazione è incluso anche il Piano finanziario, che prevede un costo complessivo del progetto stimato in 13,5 miliardi; l’attestazione del Ministero delle Infrastrutture che l’intero fabbisogno del progetto è interamente coperto da risorse già stanziate dal bilancio dello Stato nel periodo fino al 2032, anno previsto per il completamento dei lavori e la lista delle Opere Anticipate”, puntualizza Ciucci.

“Appuntamento comunque da rimandare alla fine dell’estate, quando dovrebbe avvenire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPESS”. Solo allora “si entrerà nella fase realizzativa e sarà avviata la progettazione esecutiva per fasi costruttive e la realizzazione del Programma delle Opere Anticipate”, conclude Ciucci.