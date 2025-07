Ponte sullo Stretto e infrastrutture, l’eurodeputato Stancanelli in commissione a Messina: “grande lavoro del ministro Salvini” | INTERVISTA

StrettoWeb

Si è svolta, a Palazzo Zanca, un’interessante seduta della Terza Commissione consiliare del comune di Messina, presieduta dal consigliere comunale Emilia Rotondo. Ad essere audito il deputato europeo della Lega Raffaele Stancanelli, già sindaco di Catania, deputato regionale e senatore. Esponente della destra storica siciliana, Stancanelli è stato anche consigliere comunale di Regalbuto dal 1978 al 1983 e di Catania dal 1985 al 1992 per il Movimento Sociale Italiano. Durante la riunione ci si è soffermati maggiormente sul Ponte sullo Stretto e sullo “sfruttamento” delle risorse europee.

“Sul Ponte sullo Stretto c’è stato un grande lavoro di Salvini”

L’eurodeputato Raffaele Stancanelli, in audizione in commissione a Messina, ha detto: “mi preme ringraziare il presidente Emilia Rotondo per l’invito, per me è un piacere essere qui per poter dare delle spiegazioni. Il Ponte sullo Stretto? Non è una questione solo siciliana o calabrese ma è un qualcosa di nazionale. L’Europa ha dato una grossa mano ed il Ministro Matteo Salvini sta facendo un grande lavoro. Le infrastrutture, in generale, sono fondamentali per lo sviluppo dei vari territori”, rimarca Stancanelli.

Inoltre, l’europarlamentare della Lega ha sottolineato che “per avere ricaduta a livello locale il lavoro che si fa a Bruxelles ha bisogno di collaborazione con gli amministratori locali, di attività serie per studiare progetti e metterli in esecuzione. Le risorse messe a disposizione dall’Europa si devono saper utilizzare risorse, non muovendosi all’ultimo minuto, ma con progetti già pronti e cantierabili e una programmazione che guardi al futuro e non all’immediato”. “Qui in città l’amministrazione comunale sta facendo tanti lavori perchè hanno saputo sfruttare le risorse europee, devo dire che sono stati bravi”, spiega Stancanelli.

“Orgogliosa di aver organizzato la riunione”

“Sono molto orgogliosa di aver organizzato questo incontro per affrontare tematiche importanti come lo sviluppo delle zone rurali e le ricadute delle politiche europee sulle attività produttive siciliane e messinesi”, è quanto afferma il presidente della Terza Commissione, Emilia Rotondo. “Mi è sembrata una opportunità da cogliere al volo quella di invitarlo al fine di relazionare sullo stato delle cose e sui progetti in essere, così da avere un panorama completo su iniziative e decisioni a livello europeo. È stata una riunione molto stimolante e arricchente dalla quale sono emerse notizie importanti per la città di Messina in materia di progetti e risorse per il territorio“, rimarca Rotondo.