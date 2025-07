Parco Cacozza, durissima replica a Cuzzocrea: “Unireggio accende l’area, il consigliere si prende i meriti. Ma la realtà…”

StrettoWeb

“Dal mese di marzo 2025 i lavori di illuminazione sono stati completati. Già da mesi illuminato da Enel X. Lavoriamo tutti per il bene della città”. Così oggi ha affermato Pino Cuzzocrea, Consigliere Comunale delegato di Reggio Calabria. Non si è fatta attendere la replica del Presidente di UniReggio, prof. Paolo Ferrara: “In qualità di Presidente di UniReggio – ente capofila vincitore dell’Avviso Pubblico per la gestione del Parco Botteghelle “Federica Cacozza” – ritengo doveroso intervenire con chiarezza e senso di responsabilità pubblica per rettificare alcune affermazioni del Consigliere delegato Pino Cuzzocrea”.

“Con soddisfazione rilevo che, finalmente, anche il Consigliere Cuzzocrea si accorge dell’esistenza del Parco “Federica Cacozza”. Tuttavia, va chiarito – per rispetto della verità e della cittadinanza – che le luci interne del Parco sono entrate in funzione (anzi, sono state riattivate) solo dalla scorsa settimana, e non da marzo, come invece dichiarato. Tale risultato è stato ottenuto esclusivamente grazie ai nostri ripetuti solleciti e, per onestà, va riconosciuto anche all’instancabile lavoro del Settore Ambiente del Comune, in particolare del dipendente Maurizio Bellorio, che ringrazio pubblicamente per l’impegno concreto”.

“Ma c’è di più. È imbarazzante dover ricordare che – nonostante plurime segnalazioni inviate proprio al Consigliere Cuzzocrea – l’intera area esterna al Parco resta completamente al buio, aggravando lo stato di degrado urbano, facilitando abbandoni illegali di rifiuti e, temiamo, azioni opache poco compatibili con una città che dice di voler risorgere. Nonostante i sopralluoghi tecnici di Enel X con il referente regionale, dott. Vescio di Lamezia Terme, e nonostante sollecitazioni formali a firma dell’Ing. Domenico Richichi – Dirigente del Settore Ambiente – nulla è stato fatto. Anzi, ci è stato comunicato in via ufficiale, tramite WhatsApp dal Consigliere stesso, che “le scelte politiche danno priorità ad altre realtà”.

“Ci voleva UniReggio per far illuminare il Parco”

“Mi chiedo: è questa la concezione di giustizia territoriale e di programmazione inclusiva che si vuole promuovere? Vorrei anche puntualizzare un aspetto tecnico che, evidentemente, è sfuggito al Consigliere: che i lavori di Enel X siano terminati a marzo può anche essere vero, ma se nessuno si prende la briga di attivare l’impianto, esso resta inutilizzabile. In altre parole: un impianto non si accende da solo. Ci voleva UniReggio per far illuminare il Parco, ed è giusto che questo venga riconosciuto”.

Sin dal nostro ingresso al Parco, abbiamo operato nel silenzio, con rispetto e responsabilità, affiancati e sostenuti dall’avv. Maurizio Cacozza, padre di Federica, dal consigliere delegato all’arredo urbano Massimiliano Merenda e dall’assessore all’ambiente Filippo Burrone, a cui va il nostro sincero ringraziamento per la loro costante attenzione verso il parco e il nostro operato. È bene ricordare che la struttura era chiusa da oltre tre anni. UniReggio non ha l’obbligo, ma il dovere morale, di restituirla alla cittadinanza come luogo vivo, sicuro e accogliente. E lo stiamo facendo”.

Non permetterò a nessuno – nemmeno a un delegato istituzionale – di attribuirsi meriti che non gli appartengono. Noi non lavoriamo per l’immagine o per affrontare una imminente campagna elettorale, noi lavoriamo da sempre per il bene comune, con fatti concreti. Domani incontrerò il Sindaco Giuseppe Falcomatà per continuare questo percorso con trasparenza, determinazione e spirito di servizio. Concludo con una battuta da docente: Ad oggi, più che promosso, il Consigliere Cuzzocrea è rinviato a settembre, sperando che il caldo agostano possa “illuminarlo”. Magari davvero”.

Ancora una volta, qualche consigliere comunale prova a prendersi i meriti di un impegno non suo. Proprio ieri, il sindaco Falcomatà lo ha fatto con il Teatro Cilea, ben consapevole dell’impegno della Regione con investimenti di qualche milione di euro per tutti i Teatri calabresi.