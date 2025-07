Palazzo di Giustizia a Reggio Calabria, in commissione focus sulla revoca dei fondi della Regione. Ripepi: “grave l’assenza di Romeo”

StrettoWeb

Sulla revoca del finanziamento della Regione Calabria di 5 milioni di euro destinati al completamento del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio e sulla sua eventuale restituzione, persiste una situazione di confusione e poca chiarezza. Nella commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta dal consigliere comunale Massimo Ripepi, che si è conclusa da pochi minuti, è balzata agli occhi l’assenza dell’assessore Carmelo Romeo.

Ripepi: “assenza gravissima”

“E’ evidente che l’amministrazione comunale non vuole essere controllata. L’assenza dell’assessore Carmelo Romeo, convocato regolarmente in audizione, senza nessuna giustificazione, è una cosa gravissima. Ricordo che, da statuto, ha l’obbligo di esserci, invece, al solito, la parte politica manca e quindi non dà risposte”, è quanto ha affermato il presidente Massimo Ripepi.

Doldo: “i soldi vanno restituiti”

Il dirigente Bruno Doldo, in audizione, non fa altro che ripetere l’intervento dell’ultima seduta. “Una cosa è chiara, i 5 milioni del finanziamento, che ricordo era di 30 milioni totali, deve essere restituito”, evidenzia Doldo. “Sono in corso varie verifiche tecniche complesse per capire quanto è stato speso. Risultano, ad esempio, spesi dei finanziamenti ma non sono mai stati rendicontati dalla regione ed è probabile ce ne siano altri. Stiamo lavorando, in sostanza, per capire come restituire il denaro e la quantità. Ricordo anche che parte dei lavori si sono fermati per il contenzioso con la ditta Passarelli”, conclude Doldo.