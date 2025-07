Milia: “complimenti al sindaco per il bipolarismo. Prima la critica al Modello Reggio, poi la brutta copia”

StrettoWeb

Durante i preliminari dell’odierno Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Federico Milia è intervenuto a gamba tesa: “è iniziata la campagna elettorale, in modo inusuale. Complimenti ad amministrazione e sindaco per il bipolarismo. Per 11 anni fino a stamattina è stata raccontata la solita storia: il modello Reggio, festaiolo, il divertimento. Ora invece, sindaco, si permette di imitare – ma con la brutta copia – quel modello, dicendo che il successo non si misura in numeri, ma in visione. Ma quindi lo stabilite voi da cosa si misura il successo?” è la riflessione rivolte in merito al flop del Sunsetland DJ.

I meriti di Falcomatà sull’impegno di altri

“Il sindaco annuncia il rifacimento del teatro Cilea, ma in 11 anni non è stata messa neanche l’aria condizionata. Quel finanziamento, di 500 mila euro, è stato presentato dall’Onorevole Princi lo scorso 3 gennaio per tutti i teatri calabresi. Per fortuna i cittadini lo hanno capito” è il riferimento del consigliere ai meriti che Falcomatà si è tentato di attribuire al finanziamento per il teatro Cilea.