Messina, tristezza e commozione a Bordonaro per i funerali di Gabriele Cavò

Tristezza e commozione a Messina per i funerali di Gabriele Cavò che si svolti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Bordonaro. Il 17enne è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Garibaldi, all’altezza di via Cicala. Il giovane è deceduto durante il trasporto in ospedale. I funerali sono stati celebrati da padre Severino Ndimurwanko, che ha ricordato la figura di Gabriele come giovane impegnato nella comunità di Bordonaro.