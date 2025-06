Tragedia nella notte a Messina: 17enne perde la vita in un incidente in scooter

StrettoWeb

Un drammatico incidente si è verificato nella notte a Messina, costando la vita a un ragazzo di appena 17 anni. Intorno alle 3:30, il giovane era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Smart lungo la via Garibaldi, in direzione monte, all’altezza dell’incrocio con via Cicala.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime. Il giovane è deceduto durante il trasporto in ospedale. La Polizia Municipale ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.