Messina, De Luca scatenato: “Uomo 56 siamo io o Danilo Lo Giudice”. Il ruolo di Carlotta Previti e Ismaele La Vardera

Secondo round a Palazzo Zanca a Messina per quanto riguarda la questione delle donazioni a Sud chiama Nord. Cateno De Luca, con Danilo Lo Giudice, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto, spiega tutte le situazioni rendendo noto il “ruolo” di Carlotta Previti, già fedelissimo del sindaco di Taormina e componete della giunta De Luca e Basile, e Ismaele La Vardera, ex presidente di Sud chiama Nord e deputato regionale.

“Siamo stati mascariati”

“Noi siamo stati mascariati per giorni con un disegno preciso che abbiamo esposto nella querela. Gli emendamenti sono 40, e non 120. Si discute su scuole, scuolabus, chiese, tutte esigenze dei Comuni. Non è stato detto che questa prassi ha riguardato tutti i gruppi presenti nel parlamento siciliano. Io non ho fatto nessuno show nella scorsa conferenza stampa“, puntualizza De Luca.

Partiti nazionali

De Luca ha poi mostrato slide sulle donazioni dei partiti nazionali: “Non ci sono solo eletti, ma anche aziende, società. I partiti ricevono i contributi a botte di 20 e 30mila euro. Fino a 100mila euro in un anno la donazione è fattibile. Favori di Basile per il Salone delle bandiere? Assolutamente no, noi abbiamo rispettato alla lettera il regolamento”.

“Uomo 56 siamo io o Lo Giudice”. Il ruolo di La Vardera

“Volete sapere chi è uomo 56? In conferenza dei capigruppo siamo sempre stati io e Danilo Lo Giudice. La Vardera? Ha chiesto di farsi ricevere da Galvagno per inserire negli emendamenti le associazioni. In conferenza dei capigruppo però avevamo deciso di non inserire le associazioni. Io non sapevo che La Vardera andasse da Galvagno”, rimarca De Luca.

Il messaggio di Carlotta Previri

De Luca, sempre con uno slide, mostra un messaggio whataspp “pare che stia arrivando un terremoto giudiziario su Cateno”. “Volete sapere chi ha mandato questo messaggio? Carlotta Previti. Me la presentò nel 2016 l’on. e allora era disoccupata. Perchè arrivare a questa cattiveria? Non ne capisco il motivo. O meglio, sì lo capisco. È lo stesso motivo per cui ho rotto con Dafne Musolino. È colpa di Federico Basile. Perché loro scalpitavano per essere candidati sindaco al posto mio”.