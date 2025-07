“Scusateci se non prendiamo tangenti”: lo show di Cateno De Luca, difende le modalità delle donazioni a Sud chiama Nord

StrettoWeb

“Scusateci se non prendiamo tangenti”. Questo il messaggio sulla maglietta indossata da Cateno De Luca, che per un giorno ritorna il leader di Sud chiama Nord, che poco fa ha aperto la conferenza stampa, al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, convocata per fare chiarezza sulle modalità delle donazioni delle “creature” del sindaco di Taormina, Sicilia Vera e Sud chiama Nord. Al tavolo della presidente, oltre a De Luca, l’ex grillina Laura Castelli, presidente di ScN, il sindaco Federico Basile, il deputato Francesco Gallo, il tesoriere Piero Picciolo, il coordinatore regionale di ScN Danilo Lo Giudice, il deputato regionale Giuseppe Lombardo.

“C’è chi ha deciso di sostenere il partito liberamente”

“Dal 2018 a oggi tra la Città Metropolitana, il Comune e le partecipate abbiamo avuto a che fare con oltre mille professionisti. Parliamo di avvocati, ingegneri, architetti, geologi, geometri ed altri. Oltre 500 imprese e oltre mille fornitori di beni e servizi fra consulenti e società. Sono stati sputtanati nomi alla Sherlock Holmes come se si stesse scoprendo l’acqua calda. Respingo tutto. C’è chi ha deciso di sostenere il partito liberamente. La libertà non ha prezzo”, è un fiume in piena Cateno De Luca.

“Perche accusare Rossana Carrubba?”

“Perché accusare il segretario generale Rossana Carrubba di essere di parte se ha voluto contribuire in queste occasioni pubbliche di raccolta per le raccolte fondi? Come si può arrivare ad affermare e sostenere che è un metodo? Qualcuno ha fatto presupporre che prendiamo tangenti. Assolutamente no”, puntualizza De Luca.