Messina, in consiglio comunale l’audizione del commissario Rizzo

Il Consiglio comunale di Messina è convocato, in seduta straordinaria, oggi, mercoledì 2 luglio, alle ore 13.30, con il seguente ordine del giorno “Audizione del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo”. Nella seduta ordinaria dello scorso lunedì 30 giugno, l’Aula ha approvato all’unanimità, con ventisette voti favorevoli, l’aggiornamento per l’anno 2024 del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge 353/2000 e s.m.i. “Legge quadro in materia di incendi boschivi – Eventi incendiari 2024”.

Successivamente il Civico consesso ha esitato favorevolmente dodici proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio.