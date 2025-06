Messina, polemica in consiglio comunale sulle trattazioni delle mozioni: “ma quando le discutiamo?”. Non passa la mozione di Oteri

StrettoWeb

Nuove polemiche in consiglio comunale a Messina, nella seduta presieduta da Mirko Cantello per l’assenza del presidente Nello Pergolizzi, sulla trattazione degli ordini del giorno. Il consigliere Buonocuore e Oteri si sono lamentati sulla non trattazione delle mozioni che si rimandano da tempo in consiglio comunale: “serve un ordine diverso, l’aula è giusto debba discutere sui vari argomenti”. Il consigliere del Pd Calabrò puntualizza: “la presidenza del consiglio si deve organizzare meglio, per discutere delle varie mozioni bisogna invitare sindaco, assessori, dirigenti e qui oggi non c’è nessuno, serve maggiore attenzione”.

Il capogruppo della Lega formula una mozione per trattare in questa seduta tutti gli ordini del giorno, prima delle proposte di debiti fuori bilancio, ma viene bocciata dall’aula. Alla fine passa la delibera N.158 sull’approvazione agg. 2024 del catasto dei soprassuoli – eventi incendiari 2024 ed i debiti fuori bilancio. Le mozioni ferme in consiglio da tempo sono: “adesione del Comune di Messina all’iniziativa ‘Ripudia’ di Emergency”; “Greel Deal”; “Esenzione dal pagamento della TARI e del canone per il servizio idrico per le attività commerciali penalizzate dai cantieri per l’ammodernamento della linea tranviaria e il restyling urbano tra Piazza Cairoli e Viale Europa”.