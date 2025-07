Messina, il consiglio comunale approva il bilancio consuntivo. Basile: “interverremo su alcuni settori cruciali”

StrettoWeb

Dopo l’ok di questa mattina in commissione bilancio, il consiglio comunale di Messina, presieduto dal presidente Nello Pergolizzi, alla presenza del sindaco Federico Basile, dei revisori dei conti e dei dirigenti, ha approvato il rendiconto di gestione, esercizio finanziario 2024, con 13 voti favorevoli, 12 astenuti e 2 contrari. Passa anche il disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2024 – Approvazione piano di rientro ai sensi dell’art. 188 del Decreto legislativo 267/2000, con 11 voti favorevoli, 10 astenuti e nessun contrario.

Basile raggiante

“Approvato il Rendiconto di gestione (il Bilancio consuntivo) relativo all’esercizio finanziario 2024. Siamo di fronte a un documento di fondamentale importanza per la città, che ci consentirà di intervenire su alcuni settori cruciali, in primo luogo sulle manutenzioni. Grazie allo sforzo enorme compiuto dall’Amministrazione e dagli uffici economico-finanziari dell’Ente, siamo riusciti a investire risorse importanti per la manutenzione del verde, delle strade, delle scuole e dei cimiteri. Tutto ciò ci permetterà di dare il via a questi lavori già nelle prossime settimane e di dare risposte importanti ai cittadini”, è quanto ha affermato il sindaco Federico Basile.