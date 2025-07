Messina: bagarre in aula. Trischitta contro Feminò e Pergolizzi: “vergognatevi, avete votato contro l’intitolazione di una via a Norma Cossetto”. Sud chiama Nord è una polveriera

StrettoWeb

Bagarre durante la seduta odierna del consiglio comunale di Messina sulla bocciatura della commissione toponomastica di una via o spazio pubblico a Norma Cossetto, uccisa nei pressi della foiba di Villa Surani. Già questa mattina, in conferenza stampa, il gruppo di Fratelli d’Italia, capitanato da Libero Gioveni, aveva denunciato “il reiterato ed immotivato rigetto della proposta di intitolazione di una via o di uno spazio pubblico alla memoria di Norma Cossetto”. Mentre poco fa, a Palazzo Zanca, è successo di tutto all’interno della maggioranza di Basile con il consigliere Trischitta che si è scagliato con il consigliere Feminò ed il presidente Pergolizzi, per aver votato contro nella commissione toponomastica.

Ma cosa è successo? Ad inizio lavori il consigliere Feminò ha preso la parola per denunciare “insulti” per aver “no” nella commissione. A questo punto, Trischitta prende la parola e non le manda a dire: “dopo due anni finalmente sentiamo la sua voce, lei è qui sono per la presenza e per votare o sì o no. Il voto contro una via a Cossetto è una vergogna“. Pergolizzi, interrompe Trischitta, e interviene: “non mi vergogno del mio voto, ho dato la disponibilità di convocare nuovamente la commissione e la storia finisce qui”.

Insomma, il gruppo che fa riferimento al sindaco Basile in consiglio comunale è una polveriera: ormai Trischitta è un “corpo estraneo” ed i battibecchi interni sono continui. Il sindaco e De Luca dovrebbero intervenire con forza per evitare un teatrino che talvolta è ridicola.