Messina, botta e risposta tra Barbaro e De Luca. Cateno: “proceda pure con l’ennesima querela”

Non è andato giù, al magistrato Vincenzo Barbaro, le parole di Cateno De Luca, durante l’incontro odierno a Palazzo Zanca a Messina sulla questione dei finanziamenti a Sud chiama Nord e Sicilia Vera. “Anche oggi ho dovuto purtroppo constatare che sono sempre nei pensieri dell’onorevole Cateno De Luca, visto che nel corso della odierna conferenza stampa (convocata per comunicazioni sui finanziamenti al suo partito) non ha perso occasione per fare inopportune e inconferenti insinuazioni sul mio conto”, è quanto afferma il magistrato Vincenzo Barbaro.

“Proceda pure con l’ennesima querela, e avremo modo di confrontarci”

“Il procuratore Vincenzo Barbaro, essendo stato comunque un uomo pubblico, spieghi alla città il motivo che lo ha indotto al pensionamento anticipato. Non ritengo di dover soddisfare alcuna curiosità personale in merito alle sue dimissioni anticipate. Quanto da me vissuto è rimasto scolpito nella mia mente e i ricordi di quel periodo ancora oggi mi generano turbamento. Proceda pure con l’ennesima querela, e avremo modo di confrontarci – come già accaduto per tutte le altre querele che ha presentato contro di me – in un’aula di tribunale. Nonostante tutto, io continuo a credere nella giustizia. Il mio calvario giudiziario ha avuto un lieto fine, perché ci sono stati uomini e donne della magistratura che hanno avuto la pazienza, la bontà e l’onestà di leggere dentro tutto quel fango che è stato ingiustamente spalato sulla mia storia, facendo emergere la verità e restituendomi la dignità con le tante assoluzioni che mi sono state riconosciute”. E’ quanto dichiara Cateno De Luca.