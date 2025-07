Ripepi: “con la morte del Dott. Miraglia, Reggio Calabria perde un punto di riferimento della sanità”

StrettoWeb

“Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa del Dott. Emmanuel Miraglia, figura di rilievo nel panorama sanitario nazionale e uomo che ha saputo coniugare visione imprenditoriale, competenza e dedizione al bene comune”, dichiara Massimo Ripepi, Consigliere comunale di Reggio Calabria e Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria. “Attraverso il GIOMI, da lui fondato, il dott. Miraglia ha saputo costruire nel tempo una realtà sanitaria d’eccellenza che ha offerto servizi fondamentali ai cittadini e occupazione stabile a centinaia di famiglie del nostro territorio. – ha proseguito Ripepi – La sua capacità di credere nel Sud, di investire nel nostro tessuto sociale, di guardare al futuro con concretezza e passione, lo rendono oggi una figura che lascia un’eredità profonda e tangibile, non solo nel settore della sanità, ma nell’intera comunità reggina”.

“Il Dott. Emmanuel Miraglia, oltre a essere un imprenditore di comprovata competenza, è stato per me anche un amico, legato alla mia famiglia da un rapporto di profonda vicinanza e affetto. In un tempo in cui troppo spesso ci si arrende alle difficoltà, Miraglia è stato esempio di perseveranza e costruzione silenziosa. Alla sua famiglia, ai suoi collaboratori e a quanti lo hanno conosciuto e stimato, giungano le mie più sincere e sentite condoglianze. Reggio Calabria lo saluta con riconoscenza e rispetto“, ha concluso Massimo Ripepi.