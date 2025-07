StrettoWeb

Ancora incendi in Calabria anche nella giornata odierna alimentati dal vento. In tutte le aree della regione si registrano dei roghi con un massiccio impegno da parte dei Vigili del Fuoco e della Forestale. Dal video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, si può notare un incendio a Lamezia Terme nei pressi della stazione ferroviaria con fiamme abbastanza alte.

Insomma, giornate complesse al Sud, in particolar modo in Calabria e Sicilia dove stanno andando in fumo tanti ettari di vegetazione.