Notte di fuoco in Calabria, furioso incendio a San Nicola Arcella | VIDEO

E’ caos incendi in Calabria dove in molte zone divampano roghi alimentati anche dal fortissimo vento. Una delle aree più colpite è sicuramente la provincia di Cosenza e precisamente a Tortora, Aieta, Praia a Mare e Scalea Orsomarso e Verbicaro. Colpita anche la provincia di Reggio Calabria, in particolar modo la zona della locride. Dalle immagini in basso si può notare la situazione complessa, questa notte, a San Nicola Arcella nel cosentino.

Le fiamme sono altissime e tantissime auto sono costrette a fare retromarcia per non avere problemi seri. In queste ore, i vigili del fuoco e la forestale sono impegnati in un lavoro di spegnimento estremamente complesso.