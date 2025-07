Tragedia sulla SS18 a Falerna, giovane travolto e ucciso mentre andava in bici

StrettoWeb

Dramma sulla strada statale 18 a Falerna, in provincia di Catanzaro, dove un giovane, di cui non sono state rese note le generalità, è morto dopo essere stato travolto da un mezzo. L’uomo era a bordo di una bici quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finito a terra dopo un impatto violentissimo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha cercato di rianimare il malcapitato, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire il traffico. Insomma, una nuova tragedia dopo il drammatico sinistro avvenuto ieri sera a Catanzaro città con il decesso di una bimba di 7 anni e del padre di 35 anni.

Dettagli

La vittima è un cittadino del Bangladesh residente a Falerna. L’uomo è stato travolto da una Fiat Panda guidata da un cittadino di Gizzeria che si è subito fermato per prestare soccorso. Secondo quanto si è appreso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme aprirà un fascicolo per omicidio stradale ma non è stata disposta l’autopsia