Domenica di sangue in Calabria: drammatico incidente a Catanzaro, morti un uomo ed una bimba di 7 anni

Domenica di sangue sulle strade calabresi dove, in un terribile scontro tra due auto, è morta una bimba di soli di 7 anni ed il padre di 35 anni, Emanuele Scafidi. Il sinistro è avvenuto in via Emilia a Catanzaro. I due che si trovavano sull’altra vettura sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati immediatamente in ospedale per le cure del caso. Al momento non si sa se sono in pericolo di vita.

Sul posto i medici, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e per regolare il traffico nella zona.