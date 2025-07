Cosenza, eppur si muove: dopo Alvini va via anche Delvecchio, esonerato

StrettoWeb

Sarebbe già una notizia, in questi giorni di silenzio. Nel giro di qualche ora, fioccano diverse comunicazioni in casa Cosenza. Niente di speciale, in realtà, perché si tratta solo di ufficialità rispetto a notizie che già si sapevano. E quindi ieri ha rescisso Alvini (è andato al Frosinone) e oggi è stato esonerato Delvecchio. “Il Cosenza Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore Sportivo Gennaro Delvecchio. A Delvecchio un ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del Club” si legge.

E’ tuttavia esagerato dire che il Cosenza si stia muovendo. E’ in estremo ritardo, sulla trattativa che era data per quasi chiusa è tutto congelato e non si scorgono all’orizzonte notizie rassicuranti sul fronte calciomercato. Gli addii con allenatore e DS aprono ad annunci per i sostituti, ma niente di concreto. E in tal senso si parla dell’ex Messina Roma al posto di Delvecchio. Ricordiamo che il gruppo Oliva, che era pronto a rilevare l’80%, aveva individuato in Bisoli e Faggiano le figure di tecnico e DS, anche se l’ex Catania ha firmato per la Salernitana.