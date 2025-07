Il Cosenza ha rotto il silenzio… per dire che Alvini ha rescisso

StrettoWeb

Il Cosenza ha parlato. E’ uscito allo scoperto. Programmazione? Calciomercato? Cessione? No. Ha semplicemente ufficializzato l’addio con Alvini, che era ancora sotto contratto. “Il Cosenza Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Massimiliano Alvini, che da oggi non è più l’allenatore della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed il suo Staff per l’attività professionale svolta e augura le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere”.

Nessun riferimento ad altro, come al solito il club è avvolto nel silenzio. Non ha mai smentito né confermato la trattativa con Oliva, a un certo punto vicina alla chiusura e poi “congelata”. I nuovi soggetti avevano già la parola di Bisoli in panchina e di Faggiano alla scrivania, ma poi quest’ultimo ha virato sulla Salernitana. Alla guida, dunque, c’è ancora Eugenio Guarascio, ma a mancare è uno straccio di programmazione: mercato ferme, scelte tecniche e dirigenziali pure. La stagione della retrocessione in Serie C è già iniziata in ritardo.