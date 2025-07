Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, l’assessore Romeo non si presenta in commissione. Ripepi: “l’amministrazione ha qualcosa da nascondere”

StrettoWeb

Sulla revoca del finanziamento della Regione Calabria di 5 milioni di euro destinati al completamento del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio e sulla sua eventuale restituzione, persiste una situazione di poca chiarezza. Nella commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta dal consigliere comunale Massimo Ripepi, e convocata per questa mattina per discutere, per l’ennesima volta sulla questione, per la seconda volta non si è presentato l’assessore Carmelo Romeo.

Ripepi: “l’amministrazione ha qualcosa da nascondere”

Il presidente Ripepi, ai microfoni di StrettoWeb, è durissimo: “Romeo sta violando lo statuto, per ben due volte non si è presentato in commissione. La verità è che, l’amministrazione comunale del sindaco Falcomatà, non vuole essere controllata perchè hanno sicuramente qualcosa da nascondere. Il gesto dell’assessore, non è solo uno sgarbo istituzionale nei confronti della commissione, ma anche dei cittadini che hanno tutto il diritto di conoscere la realtà dei fatti. La situazione è grave”.