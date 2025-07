Cibo, mare e passeggiate: Dua Lipa stregata da Palermo, “in my love”

StrettoWeb

Passeggiate, barche, pasta, mare, cannoli. E poi passeggiate, barche, pasta, mare, cannoli. Questa è Palermo, questa è la Sicilia, questa è l’Italia, questo è il Sud. Lo ha scoperto anche Dua Lipa, nota popstar internazionale letteralmente stregata dal capoluogo isolano. Già intravista in città nei giorni scorsi, qualche ora fa ha pubblicato una serie di immagini della sua vacanza a Palermo, accompagnando le stesse alla scritta “Palermo in my love”.

Regione Siciliana orgogliosa: “la Sicilia ti aspetta”

Non si è fatta attendere la risposta, orgogliosa, della Regione Siciliana sui social: “Palermo ti ha nel cuore, Dua. ‘Show up again, come again’. La Sicilia ti aspetta a braccia aperte”. In alto, a corredo dell’articolo, tutte le immagini del suo soggiorno, ora terminato. Il messaggio sui social, infatti, è un saluto alla città dopo questi giorni.