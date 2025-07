Dua Lipa a Palermo, la nota artista avvistata per le vie del centro

StrettoWeb

Dopo il successo del 7 giugno a Milano, l’artista Dua Lipa con il fidanzato, l’attore Callum Turner, sono tornati in Italia per una breve vacanza in Costiera Amalfitana. In queste ore la nota coppia è stata avvistata per le vie del centro di Palermo. Su TikTok sono spuntati vari video di Dua Lipa e Callum Turner in zona piazza Rivoluzione, fino a piazza Croce dei Vespri, dove hanno cenato.

Dua Lipa è una delle popstar di maggior successo al mondo. Tra i suoi brani ricordiamo New Rules, Physical, Hallucinate, Break My Heart, Houdini e Training Season. Varie anche le collaborazioni: da One Kiss con Calvin Harris a Sweetest Pie con Megan Thee Stallion.