Catanzaro, finalmente è ufficiale: ecco il giovane Sayha Seha, arriva dal Marsiglia

L’accordo era in chiusura e ufficioso già diversi mesi fa, come scritto anche su StrettoWeb a giugno. Ora è arrivata l’ufficialità: “US Catanzaro 1929 comunica di aver formalizzato l’acquisto dell’attaccante franco-malagascio Sayha Seha. Classe 2005, Seha arriva dal Marsiglia, dove ha disputato una stagione nell’Under 19 per poi approdare, due anni fa, nella squadra “B”. Si lega al Catanzaro con un contratto quadriennale”.

“Sono molto felice di essere approdato a Catanzaro” ha dichiarato il calciatore, giunto in città prima della partenza per il ritiro. “Sono un attaccante che fa della tecnica e del dribbling le sue migliori qualità. Arrivo con grande entusiasmo, perché ho sentito parlare molto bene di questa società e di questa piazza. È stato Diomansy Kamara a raccontarmi della sua straordinaria esperienza a Catanzaro e a farmi conoscere più da vicino la storia di questo prestigioso club”. Ai tifosi, subito una promessa: “Darò tutto per voi, non vedo l’ora di cominciare e di giocare per questa straordinaria maglia che mi onoro di indossare”.