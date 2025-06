Catanzaro, colpo interessante: dal Marsiglia un giovane francese attenzionato anche da Bayern Monaco e Manchester United

StrettoWeb

Il Catanzaro programma il futuro e piazza un colpo che parla francese, anzi internazionale. A partire dal 1° luglio 2025, il club calabrese accoglierà Sayha Seha, giovane e talentuoso esterno offensivo con doppia nazionalità francese e malgascia, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia. L’operazione rappresenta un investimento ambizioso e lungimirante da parte della società, che continua a puntare su profili giovani, di qualità e con margini di crescita importanti.

Seha, classe 2005, è considerato uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama calcistico francese. Il suo arrivo conferma la volontà del Catanzaro di costruire una squadra sempre più competitiva, in grado di coniugare presente e futuro attraverso scelte mirate e progetti tecnici solidi.

Un profilo europeo per il nuovo corso giallorosso

Il percorso di Sayha Seha parla chiaro: cresciuto nel settore giovanile del Troyes, è passato all’Olympique Marsiglia nell’estate del 2022 per una cifra vicina al milione di euro. Un trasferimento che ha attirato l’attenzione di diversi osservatori internazionali, soprattutto perché il giovane esterno era nel mirino di alcuni dei club più prestigiosi d’Europa, tra cui Bayern Monaco e Manchester United. Alla fine, a spuntarla è stato l’OM, che ha creduto nel potenziale di un calciatore capace di fare la differenza nel breve e nel lungo periodo.

Tecnica, velocità e imprevedibilità: l’identikit di Seha

Sayha Seha è un esterno offensivo moderno, abile nell’uno contro uno e dotato di una tecnica sopra la media. Il suo stile di gioco è dinamico, brillante, orientato alla creazione di occasioni e alla rottura degli equilibri in fase offensiva. È capace di giocare sia a destra che a sinistra, ma la sua zona di comfort resta la corsia destra, dove può sfruttare al meglio la sua velocità e il dribbling secco.

La sua attitudine offensiva si sposa perfettamente con moduli votati all’attacco, come il 4-3-3, che valorizzano le sue qualità di incursore e rifinitore. Seha non è solo un giovane di belle speranze, ma un talento già maturo sotto molti aspetti, pronto a mettersi alla prova in un contesto competitivo come quello della Serie B (o eventualmente della Serie A, se il Catanzaro dovesse proseguire il proprio percorso di crescita).

Il suo ingaggio rappresenta un segnale chiaro: il Catanzaro vuole continuare a crescere e farlo attraverso l’inserimento di giovani talenti capaci di elevare il tasso tecnico della rosa e garantire prospettive di valore anche sul piano patrimoniale. Seha, in questo senso, è molto più di una scommessa: è una scelta strategica.