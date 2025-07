Catania, rimossa la gru: l’aeroporto Fontanarossa torna operativo

StrettoWeb

E’ tornato a essere operativo l’aeroporto di Catania che all’apertura non ha effettuato arrivi e partenze per la presenza di una gru del cantiere di Rfi che è stata rimossa ed è impegnata nei lavori per il prolungamento della pista dello scalo. Il primo aereo ad atterrare è stato un Volotea proveniente da Verona che, con gli spazi aerei vuoti, è arrivato con tre minuti di anticipo. Subito dopo è atterrato un Eurowings proveniente da Dusseldorf, anch’esso con qualche minuto di anticipo.

La Sac, società che gestisce l’aeroporto, comunica, in una nota, che “le operazioni aeroportuali su Catania Fontanarossa sono state ripristinate, essendosi risolte le cause, integralmente esterne a Sac che ne hanno determinato l’odierna sospensione“. La Sac si è “già attivata per garantire un ordinato e rapido rientro delle condizioni ordinarie di servizio“. La Sac invita i passeggeri prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Aeroporto Catania, cancellati 12 voli per presenza di una gru

Sono complessivamente dodici, tra arrivi e mancate partenze, i voli cancellati per la chiusura della pista dell’aeroporto di Catania, che è rimasto non operativo per diverse ore. Sono il volo Ita AZ1747 per Linate; il Delta airlines DL244 proveniente da New York e il DL245 che sarebbe dovuta atterrare all’aeroporto JKF; il volo Malta airlines KM640 proveniente da Milano e il KM 641 che sarebbe dovuto atterrare a Malpensa; il volo easy Jet EC4108 proveniente da Napoli; il volo della Edelweiss WK398 proveniente da Zurigo e il WK399 che sarebbe dovuto decollare per la città svizzera; e quattro voli di Ryanair: FR4860 proveniente da Roma, FR1577 da Bergamo, FR4313 da Napoli e FR8269 da Pisa.